Помогите пожалуйста задача номер 3 ( б ) и уровнения номер 5
Математика
Помогите пожалуйста задача номер 3 ( б ) и уровнения номер 5
Ответ(ы):
Гость:
5. а) б+200=400-100; b+200=300; b=100 b) 75+a=800-700; 75+a=100; a=25 c) c-40=100-80; c-40=20; c=60
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