Помогите пожалуйста задание 1 сделать!За ранее спасибо!

Английский язык
Помогите пожалуйста задание 1 сделать!За ранее спасибо!
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Гость:
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