Помогите пожалуйста. Задание 1 Выбери о обведите правильный ответ задание 2 Скажите что это не так.Напишите сокращенную форму глаголов Задание 3 Вставьте артикли там где это необходимо

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Помогите пожалуйста. Задание 1 Выбери о обведите правильный ответ задание 2 Скажите что это не так.Напишите сокращенную форму глаголов Задание 3 Вставьте артикли там где это необходимо

Автор: Гость