Помогите пожалуйста. Задание 1 Выбери о обведите правильный ответ задание 2 Скажите что это не так.Напишите сокращенную форму глаголов Задание 3 Вставьте артикли там где это необходимо
Английский язык
Помогите пожалуйста. Задание 1 Выбери о обведите правильный ответ задание 2 Скажите что это не так.Напишите сокращенную форму глаголов Задание 3 Вставьте артикли там где это необходимо
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