Помогите пожалуйста. Задания к тексту : 1. Спишите текст, раскрывая скобки 2. Найдите предложения с однородными членами и выполните разбор по частям речи и членам предложения.
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Помогите пожалуйста. Задания к тексту : 1. Спишите текст, раскрывая скобки 2. Найдите предложения с однородными членами и выполните разбор по частям речи и членам предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не умел, не стал, не знаю, не забыла , не пугают
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