Помогите пожалуйста. Задания к тексту : 1. Спишите текст, раскрывая скобки 2. Найдите предложения с однородными членами и выполните разбор по частям речи и членам предложения.

Русский язык

Помогите пожалуйста. Задания к тексту : 1. Спишите текст, раскрывая скобки 2. Найдите предложения с однородными членами и выполните разбор по частям речи и членам предложения.

Автор: Гость