Помогите пожалуйста записать слова в алфавитном порядке:край,дом,рябина,звезда,г??уша,мама,пчела,яблоко,червяк,библиотека,артист,волшебник

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Помогите пожалуйста записать слова в алфавитном порядке:край,дом,рябина,звезда,г??уша,мама,пчела,яблоко,червяк,библиотека,артист,волшебник
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Ответ(ы):
Гость:
Артист, библиотека, волшебник, груша, дом, звезда, край, мама, пчела, рябина,червяк
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