Помогите пожалуйста ,запиши одночлены в стандартном виде и определи их коэффицие??ты 1) 5а×2а 2)0,1mmmnm *1/7 3)-abcddd*10
Математика
Помогите пожалуйста ,запиши одночлены в стандартном виде и определи их коэффицие??ты 1) 5а×2а 2)0,1mmmnm *1/7 3)-abcddd*10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5a*2a = 10a^2 2) 0.1mmmnm*1/7 = 0.1m^4y*1/7 = 1/10*m^4y*1/7=m^4*y/70 3) -abcddd*10 = -10d^3*a*b*c
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