Помогите пожалуйста ,запиши одночлены в стандартном виде и определи их коэффицие??ты 1) 5а×2а 2)0,1mmmnm *1/7 3)-abcddd*10

Математика

Помогите пожалуйста ,запиши одночлены в стандартном виде и определи их коэффицие??ты 1) 5а×2а 2)0,1mmmnm *1/7 3)-abcddd*10

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