Помогите пожалуйста заполнить таблицу ,,Общественный строй Кыпчакского ханства Высшее сословие ⬇️ Низшее сословие ⬇️ Заранее спасибо

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Низшее сословие: кочевники-скотоводы, земледельцы, рабы. Одним из источников обогащения знати была продажа рабов на среднеазиатских рынках. Махмуд Кашгари называл рабов «яланкугами».Высшим сословием в социальной структуре являлось сословие ак-суйек (белая кость), в которые входили торе и кожа, не входившие в систему жузов. Торе - потомки Чингис хана, по праву рождения приобретали титул султана и право занимать ханский престол. Султаны были избавлены от телесных наказаний и не подлежали суду биев, наказать их мог только хан или старший из султанов. Кожа считались потомками первых проповедников ислама и пользовались огромным авторитетом среди казахов, хотя их права не были так широки, как у торе.