Помогите пожалуйста.Заранее спасибо Длина прямоугольника в 2 раза больше его ши??ины.Длина равна 4 см 6 мм.Вычисли площадь прямоугольника.Срочно!!!!Заранее Спаибо

Математика

Помогите пожалуйста.Заранее спасибо Длина прямоугольника в 2 раза больше его ши??ины.Длина равна 4 см 6 мм.Вычисли площадь прямоугольника.Срочно!!!!Заранее Спаибо

Автор: Гость