Помогите пожалуйста.Заранее спасибо Длина прямоугольника в 2 раза больше его ши??ины.Длина равна 4 см 6 мм.Вычисли площадь прямоугольника.Срочно!!!!Заранее Спаибо
Математика
Помогите пожалуйста.Заранее спасибо Длина прямоугольника в 2 раза больше его ши??ины.Длина равна 4 см 6 мм.Вычисли площадь прямоугольника.Срочно!!!!Заранее Спаибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 2 + 6 *2 =9 см ( 2 мм) 9 : 2 +2:2=3(4 мм) площядь= 9*3+(2*4)=35 2 ответ площядь 35 см 2
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