Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Луч MN проходит между сторонами угла KMP. Изв??стно что угол NMP равен 64 а угол NMK 82.Какова градусная мера угла KMP

Геометрия
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Луч MN проходит между сторонами угла KMP. Изв??стно что угол NMP равен 64 а угол NMK 82.Какова градусная мера угла KMP
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КMP = NMK + NMP = 64 + 82 = 146  все легко и просто)
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