Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Луч MN проходит между сторонами угла KMP. Изв??стно что угол NMP равен 64 а угол NMK 82.Какова градусная мера угла KMP

Геометрия

Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Луч MN проходит между сторонами угла KMP. Изв??стно что угол NMP равен 64 а угол NMK 82.Какова градусная мера угла KMP

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