Помогите пожалуйста! заранее спасибо!))) упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) (a-b)^2-a(a+2b) 6)4c(c-2)-(c-4)^2
Алгебра
Помогите пожалуйста! заранее спасибо!))) упростить 1)3a(a-2)-2a(a-3) 2)5b(b-c)+c(2b-c) 3)2a(3a-5)-(a-3)(a-7) 4 (c+3)(5-c)-3c(1-c) 5) (a-b)^2-a(a+2b) 6)4c(c-2)-(c-4)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3a²-6a-2a²+6a=1a² 2) 5b²-5bc+2bc-c²=5b²-3bc-c²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Информатика
Запиши текст используя представление в форме списка.В природе выделяют 4 времени ??ода.Одно из них холодное,снежное.Оно называется зима.Другое -зел...
Окружающий мир