Помогите пожалуйста заранее спасибо вам добрые люди!))) Найдите ошибки в вычислениях: 1) 0,01*3= 0,3 3) 3*0,007=2,1 5) 0,006*3=0,18 2) 0,08*4=32,00 4) 0,05*2=0,01 6) 48*0,1=0,48

Математика
Помогите пожалуйста заранее спасибо вам добрые люди!))) Найдите ошибки в вычислениях: 1) 0,01*3= 0,3 3) 3*0,007=2,1 5) 0,006*3=0,18 2) 0,08*4=32,00 4) 0,05*2=0,01 6) 48*0,1=0,48
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=0,03 2)0,32 3)0,021 4)0,1 5)0,018 6)4,8.
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