Помогите пожалуйста заранее спасибо вам добрые люди!))) Найдите ошибки в вычислениях: 1) 0,01*3= 0,3 3) 3*0,007=2,1 5) 0,006*3=0,18 2) 0,08*4=32,00 4) 0,05*2=0,01 6) 48*0,1=0,48

Математика

Помогите пожалуйста заранее спасибо вам добрые люди!))) Найдите ошибки в вычислениях: 1) 0,01*3= 0,3 3) 3*0,007=2,1 5) 0,006*3=0,18 2) 0,08*4=32,00 4) 0,05*2=0,01 6) 48*0,1=0,48

Автор: Гость