Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1

Математика
Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42 2)3 3)3 4)11  как-то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Распределить элементы в порядке усиления Металлических свойств: калий, магний, алюминий, натрий Распределите элементы в порядке уменьшения неМет...
Ответить
Русский язык
Как это обозначить состав слова?Объясните пожалуйста. Заранее спасибо☺
Ответить
География
Теплыми называются течения температура воды в которых а)выше +10. в)выше +20 б)выше +15. г)выше,чем температура окруж воды
Ответить
Музыка
Русская история в музыкальных произведениях(жанр,композитор,название) 3 примера
Ответить
Русский язык
Номер 7, 8 и все пожалуеста
Ответить