Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1
Математика
Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42 2)3 3)3 4)11 как-то так
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