Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1

Математика

Помогите пожалуйста!) Зарание спасибо! Даю 10 баллов!!! а)(x-18)*17=408 Б) 12:у+28=32 В) 18*(15-х)=216 Г) 582:х-52=1

Автор: Гость