Помогите пожалуйста зделать 1) Өнерлі жектек жалғау. 2) Көлік табыс септік . 3) Мекте?? септік жалғау. пожалуйста

Гость: Гость:

1) жиктик ж: 1жақ мен өнерлімін 2жақ сен өнерлісің Сіз өнерлісіз 3жақ Ол өнерлі 3) табыс с : Көлікті 4) септік ж: Атау с мектеп Ілік с мектептің Барыс с мектепке Табыс с мектепті Жатыс с мектепте Шығыс мектептен Көмектес с мектеппен