Помогите пожалуйста зделать 1) Өнерлі жектек жалғау. 2) Көлік табыс септік . 3) Мекте?? септік жалғау. пожалуйста
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста зделать 1) Өнерлі жектек жалғау. 2) Көлік табыс септік . 3) Мекте?? септік жалғау. пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) жиктик ж: 1жақ мен өнерлімін 2жақ сен өнерлісің Сіз өнерлісіз 3жақ Ол өнерлі 3) табыс с : Көлікті 4) септік ж: Атау с мектеп Ілік с мектептің Барыс с мектепке Табыс с мектепті Жатыс с мектепте Шығыс мектептен Көмектес с мектеппен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Из каких профессий,специальностей пришли в разговорный язык следующие фразеолог??змы? 1.Сидеть у моря и ждать погоды,бросить якорь,полный вперед,...
Английский язык
Математика
Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них поймал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1)...