Помогите пожалуйста,желательно по подробнее Сила тяготения между двумя одинако??ыми шарами 0,1 мН.Определите массу шаров,если расстояние между их центрами 10 см.

Физика
Помогите пожалуйста,желательно по подробнее Сила тяготения между двумя одинако??ыми шарами 0,1 мН.Определите массу шаров,если расстояние между их центрами 10 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот моё решение. Должно быть правильным.
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