Помогите пожалуйсто 1 задание и задание 2 даю 10 балов
Алгебра
Помогите пожалуйсто 1 задание и задание 2 даю 10 балов
Ответ(ы):
Гость:
1)-3 2) плохо видно степени. Если там везде вторая степень,то:=9вс
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