Помогите пожалуйсто даю 20 быллов!!!!!!! Каким есть атмасферное давление возле подн??жья хмарочоса,если на крыше барометр показует 750 мм рт. ст.? Если высото Хмарочоса 300 м

Физика
Помогите пожалуйсто даю 20 быллов!!!!!!! Каким есть атмасферное давление возле подн??жья хмарочоса,если на крыше барометр показует 750 мм рт. ст.? Если высото Хмарочоса 300 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосферное давление изменяется с высотой нелинейно, примерно, давление падает на 1 мм рт. ст на каждые 12 м. Чтобы найти давление у поверхности, нужно 750 + 300/12 = 775 мм рт. ст.
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