Помогите пожалуйсто решить! СРОЧНО!, ПОЖАЛУЙСТО =3 5х+30=160-16х+4
Математика
Помогите пожалуйсто решить! СРОЧНО!, ПОЖАЛУЙСТО =3 5х+30=160-16х+4
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