Помогите пожалуста!!!!! 1) На каком материке и в какой стране находится река Волга? 2) Где берёт начало (гора)? 3) Куда впадает? 4) Какая река гонная или равнинная? 5) Притоки (правые, левые)? 6) К бассейну какого океана...
География
Помогите пожалуста!!!!! 1) На каком материке и в какой стране находится река Волга? 2) Где берёт начало (гора)? 3) Куда впадает? 4) Какая река гонная или равнинная? 5) Притоки (правые, левые)? 6) К бассейну какого океана относится? Пожалуста!!!!! Если можно сочинением!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Евразия. Россия 2) Валдайская возвышенность 3) Каспийское море 4) Равнинная 5) Левобережные притоки реки: Большой Черемшан, Кострома, Большой Иргиз, Еруслан, Малый Иргиз, Правобережные притоки реки: Которосль, Терёшка, Терса, Царица, Нерль, Свияга, Дёржа 6) Атлантический океан
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