Помогите пожалуста!!!!! 1) На каком материке и в какой стране находится река Волга? 2) Где берёт начало (гора)? 3) Куда впадает? 4) Какая река гонная или равнинная? 5) Притоки (правые, левые)? 6) К бассейну какого океана...

География

Помогите пожалуста!!!!! 1) На каком материке и в какой стране находится река Волга? 2) Где берёт начало (гора)? 3) Куда впадает? 4) Какая река гонная или равнинная? 5) Притоки (правые, левые)? 6) К бассейну какого океана относится? Пожалуста!!!!! Если можно сочинением!!!!!

Автор: Гость