ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ДАМ 50 БАЛО Исправьте ошибки в употреблении причастий. 1)В хох??д лучше брать небьющую посуду 2) Большое место в газете занимают интервью с выдающими людьми. 3) пассажиры спешили на отправляющий в Москву по...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ДАМ 50 БАЛО Исправьте ошибки в употреблении причастий. 1)В хох??д лучше брать небьющую посуду 2) Большое место в газете занимают интервью с выдающими людьми. 3) пассажиры спешили на отправляющий в Москву поезд. 4) посылки, отправляющиеся на самолетах, прибывают в тот же день. 5) Мы видим бегущих спортсменов по дорожке. 6) На перроне стояли ожидающие пассажиры посадки на поезд.7)Все увидящие эту картину не могут не удивиться.8)С деревьев закружилась в вихре сорванная листва.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В поход лучше брать небьющуюся посуду. 2) Большое место в газете занимают интервью с выдающимися людьми. 3) Пассажиры спешили на отправляющийся в Москву поезд. 4) Посылки, отправляемые на самолетах, прибывают в тот же день. (?) 5) Мы видим спортсменов, бегущих на дорожке. 6) На перроне стояли пассажиры, ожидающие посадки на поезд. 7) Все, увидящие эту картину, не могут не удивиться. 8) Сорванная листва с деревьев закружилась в вихре.
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