Помогите пожалуста решить срочно !!!!!! Ширина прямоугольника 6 см что состовляет 1/5 его длины.Найди периметр этого прямоугольника
Математика
Помогите пожалуста решить срочно !!!!!! Ширина прямоугольника 6 см что состовляет 1/5 его длины.Найди периметр этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина - 6. высота=6*5=30. периметр=30*2+6*2=60+12=72.
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