Помогите пожалуста решить срочно !!!!!! Ширина прямоугольника 6 см что состовляет 1/5 его длины.Найди периметр этого прямоугольника

Математика

Помогите пожалуста решить срочно !!!!!! Ширина прямоугольника 6 см что состовляет 1/5 его длины.Найди периметр этого прямоугольника

Автор: Гость