Помогите пожалуйста) (7+6x)^(1/2)/0,2^(x+1) меньше =(7+6x)^(1/2)/0,3^(x+1)
Алгебра
Помогите пожалуйста) (7+6x)^(1/2)/0,2^(x+1) меньше =(7+6x)^(1/2)/0,3^(x+1)
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