помогите пожалуйста какой приставки не бывает раз или рас  

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Бывают приставки "раз" и "рас", все зависит от того, какая буква стоит после приставки, то есть та буква, с которой начинается корень, либо начинается другая приставка. Например, "рассчитать". Приставка "рас", за ней стоит глухая согласная "с", следовательно приставка оканчивается на глухую согласную, то есть на "с". Например, "раздутый". Приставка "раз", корень начинается на звонкую согласную "д", следовательно приставка оканчивается на звонкую согласную "з".