Помогите пожалуйста! Срочно! Вычислите площадь круга, описанного около треугольника, стороны которого равны 20см, 21см и 29 см
Геометрия
Помогите пожалуйста! Срочно! Вычислите площадь круга, описанного около треугольника, стороны которого равны 20см, 21см и 29 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле Герона площадь треугольника равна 210 см^2, по формуле R=a*b*c/4S находим что радиус равен 58, тогда площадь круга равна пи*R^2=3364пи
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