Помогите пожалуйста! Срочно! Вычислите площадь круга, описанного около треугольника, стороны которого равны 20см, 21см и 29 см

Геометрия

Помогите пожалуйста! Срочно! Вычислите площадь круга, описанного около треугольника, стороны которого равны 20см, 21см и 29 см

Автор: Гость