Помогите пожалуйста !!!! Стороны одного треугольника равны 21 см, 27 см, 12 см. Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4, а его большая сторона равна 54 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. Напишите пожа...
Геометрия
Помогите пожалуйста !!!! Стороны одного треугольника равны 21 см, 27 см, 12 см. Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4, а его большая сторона равна 54 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. Напишите пожалуйста подробнее, (как доказать , что треугольники подобные !!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть большая сторона 9х=54, х=6. Тогда меньшая сторона 4*6=24, средняя 7*6=42. Составим отношения сторон 54/27=2, 24/12=2, 42/21=2. Если сторона пропорциональны, то треугольники подобны.
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