Помогите пожалуйста !!!! Стороны одного треугольника равны 21 см, 27 см, 12 см. Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4, а его большая сторона равна 54 см. Найдите отношение площадей этих треугольников.   Напишите пожа...

Геометрия
Помогите пожалуйста !!!! Стороны одного треугольника равны 21 см, 27 см, 12 см. Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4, а его большая сторона равна 54 см. Найдите отношение площадей этих треугольников.   Напишите пожалуйста подробнее, (как доказать , что треугольники подобные !!!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть большая сторона 9х=54,  х=6. Тогда меньшая сторона 4*6=24, средняя 7*6=42. Составим отношения сторон  54/27=2,  24/12=2,  42/21=2. Если сторона пропорциональны, то треугольники подобны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько процентов составляет: а)число 625 от 500 б)число 500 от 625 в)число 2 1/8 от 8 1/2? 
Ответить
Химия
С какими из перечисленны веществ реагирует алюминий:хлор,сера,азот,вода,оксид меди(II),серная кислота,гидроксид натрия,хлорид калия,сульфат железа(...
Ответить
Математика
 На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько рублей надо заплатить за 8 кг таких же яблок?
Ответить
Математика
число 24,23344 округлить до сотых
Ответить
Математика
 На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько килограммов яблок можно купить на d рублей?  
Ответить