Помогите поже написать сочинение на английском про любоцй другой город похожий н?? город как на кортинке не про Астану и не про Лондон

Английский язык
Помогите поже написать сочинение на английском про любоцй другой город похожий н?? город как на кортинке не про Астану и не про Лондон
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