Помогите поже написать сочинение на английском про любоцй другой город похожий н?? город как на кортинке не про Астану и не про Лондон

Английский язык

Помогите поже написать сочинение на английском про любоцй другой город похожий н?? город как на кортинке не про Астану и не про Лондон

Автор: Гость