Помогите поже написать сочинение на казахском про Абая Кунынбаева про писателя любимое рассказ почему он мне понравился

Қазақ тiлi
Помогите поже написать сочинение на казахском про Абая Кунынбаева про писателя любимое рассказ почему он мне понравился
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абай Кунанбаев очень хороший поэт. Этот поэт нравится мне тем что, в своих стихотворениях он пишет про: красоту природы и описывает её, сравнивает зиму с большим снежным человеком. Абай в своих произведениях пишет не только о природе но и о горе или счастье.  Ибрагим(настоящее имя Абая) был очень хорошим поэтом, хоть его отец Кунанбай был суровым человеком, он часто брал Абая с собой и звал разных шешенов в гости что бы Абай послушал их песни на домбре. В общем поэт нравится мне тем что он очень трудолюбив и умен. Я бы хотел быть как он.(лоол надеюсь что норм)
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