Помогите поже написать сочинение на казахском про Абая Кунынбаева про писателя любимое рассказ почему он мне понравился
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Помогите поже написать сочинение на казахском про Абая Кунынбаева про писателя любимое рассказ почему он мне понравился
Ответ(ы):
Гость:
Абай Кунанбаев очень хороший поэт. Этот поэт нравится мне тем что, в своих стихотворениях он пишет про: красоту природы и описывает её, сравнивает зиму с большим снежным человеком. Абай в своих произведениях пишет не только о природе но и о горе или счастье. Ибрагим(настоящее имя Абая) был очень хорошим поэтом, хоть его отец Кунанбай был суровым человеком, он часто брал Абая с собой и звал разных шешенов в гости что бы Абай послушал их песни на домбре. В общем поэт нравится мне тем что он очень трудолюбив и умен. Я бы хотел быть как он.(лоол надеюсь что норм)
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Қазақ тiлi