Помогите пожл !!! Петя написал на доске 5 различных цифр, среди которых нет нуля. Он ??а метил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?
Математика
Помогите пожл !!! Петя написал на доске 5 различных цифр, среди которых нет нуля. Он ??а метил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 или 2. возможно 5. но больше думаю,что 5
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