Помогите пожл !!! Петя написал на доске 5 различных цифр, среди которых нет нуля. Он ??а метил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?

Математика

Помогите пожл !!! Петя написал на доске 5 различных цифр, среди которых нет нуля. Он ??а метил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?

Автор: Гость