ПОМОГИТЕ ПОЗЯ :3 1.Выпишите из текста однокоренные слова. В сумерках дорога становилась невидимой, а лес казался тусклой полосой. Небо над нами совсем померкло, и только звёзды едва мерцали вдали. 2. Объясните значение слова су...

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ПОМОГИТЕ ПОЗЯ :3 1.Выпишите из текста однокоренные слова. В сумерках дорога становилась невидимой, а лес казался тусклой полосой. Небо над нами совсем померкло, и только звёзды едва мерцали вдали. 2. Объясните значение слова сумерки, опираясь на значение однокоренных слов.

Автор: Гость