Помогите позже решить задачу. гепард пробегает за 30мин 50км. С какой скоростью бежит гепард? какое расстояние он пробежит за 12мин? Желательно в жейсьвиях.

Математика
Помогите позже решить задачу. гепард пробегает за 30мин 50км. С какой скоростью бежит гепард? какое расстояние он пробежит за 12мин? Желательно в жейсьвиях.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30-50 12-х 1)(50*12)/30= 20(км) пробежит гепард за 12 мин
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