Помогите позже решить задачу. гепард пробегает за 30мин 50км. С какой скоростью бежит гепард? какое расстояние он пробежит за 12мин? Желательно в жейсьвиях.

Математика

Помогите позже решить задачу. гепард пробегает за 30мин 50км. С какой скоростью бежит гепард? какое расстояние он пробежит за 12мин? Желательно в жейсьвиях.

Автор: Гость