Помогите правильно перевести текст. (Описание одноклассника) Он среднего роста и среднего телосложения. У него светлые волосы, длинноватое лицо небольшие глаза. Он часто носит джинсы и кроссовки.

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Помогите правильно перевести текст. (Описание одноклассника) Он среднего роста и среднего телосложения. У него светлые волосы, длинноватое лицо небольшие глаза. Он часто носит джинсы и кроссовки.
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Автор: Гость
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Гость:
He is medium-height and slim. He has fair hair, longish face and small eyes. He often wears jeans and sneakers
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