Помогите правильно перевести текст. (Описание одноклассника) Он среднего роста и среднего телосложения. У него светлые волосы, длинноватое лицо небольшие глаза. Он часто носит джинсы и кроссовки.

Разное

Помогите правильно перевести текст. (Описание одноклассника) Он среднего роста и среднего телосложения. У него светлые волосы, длинноватое лицо небольшие глаза. Он часто носит джинсы и кроссовки.

Автор: Гость