Помогите преобразовать глаголы молоть и молотить 1)от страдательного причастия ??астоящего времени. [основа____]+ом/ем/им+ окончание 2)от действительного причастия [основа____]+ ущ,ую,ащ,ящ+ окончание 3)повелит накл. основа...

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Помогите преобразовать глаголы молоть и молотить 1)от страдательного причастия ??астоящего времени. [основа____]+ом/ем/им+ окончание 2)от действительного причастия [основа____]+ ущ,ую,ащ,ящ+ окончание 3)повелит накл. основа+суффикс и либо нулевой+окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) От страдательного причастия - молотому.( [основа____]+ом+ окончание ) 2)) Молотить. - Молотимый ( такого слова нет, я думаю) значит ни как не преобразовать. От действительного причастия - молотящего. ( [основа____]+ящ( так как 2 спряжение) + окончание 3) -
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