ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОРОТКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ( РАССКАЗ, СКАЗКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПЕСЕНКА, АНЕКДОТ) ПРО ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОРОТКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ( РАССКАЗ, СКАЗКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПЕСЕНКА, АНЕКДОТ) ПРО ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаки существительного , как их понять надо разобраться и изучать кто?что?вопросы его кто?корова ,"собака","птица" ,"паук" ,прекрасный "лебедь" и гадкий "верблюд". Что? "запах","малина" ,углекислый "газ" ,"уголь","машина" и "противогаз" оно обозначает предмет вот и весь ответ существительные в кавычках "" ))) незнаю точно ли )) надеюсь правильно сочинила оформление сами сделаете
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык