ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОРОТКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ( РАССКАЗ, СКАЗКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПЕСЕНКА, АНЕКДОТ) ПРО ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.

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Признаки существительного , как их понять надо разобраться и изучать кто?что?вопросы его кто?корова ,"собака","птица" ,"паук" ,прекрасный "лебедь" и гадкий "верблюд". Что? "запах","малина" ,углекислый "газ" ,"уголь","машина" и "противогаз" оно обозначает предмет вот и весь ответ существительные в кавычках "" ))) незнаю точно ли )) надеюсь правильно сочинила оформление сами сделаете