помогите придумать... Например, водитель чкстенько садился за руль в нетрезвом состоянии(проступок). И однажды сбил человека(преступление) а)Часто перебегал улицу на красный цвет. Но однажды....б)Любил досаждать людям телефон...
География
помогите придумать... Например, водитель чкстенько садился за руль в нетрезвом состоянии(проступок). И однажды сбил человека(преступление) а)Часто перебегал улицу на красный цвет. Но однажды....б)Любил досаждать людям телефонными звонками и молчать в трубку или говорить гадости. Но однажды... в)Любил "пошутить" над малышами: толкал, бил, ставил подножки, а заодно вымогал деньги. Но однажды... г)Любил рисовать на чужих автомобилях. Но однажды... д)Нарушал правила эксплуатации технических приборов, находившихся в лаборатории. Но однажды... е)Был футбольным фанатом, дебоширил на стадионах, участвовал в потасовках. Но однажды..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) его остановил полицейский и оштрафовал б) его вычислили и оштрафовали в) малыши пожаловались родителям, а родители обратились в полицию и его наказали г) был пойман владельцем машины и отведен в полицейский участок д) его ударило током одним из приборов и случился пожар по его вине е) был задержан полицией за массовые беспорядки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1. Между старинными единицами длины были следующие соотношения: 1 миля = 7 верст 1 верста = 500 саженей 1 сажень = 3 аршина 1 аршин = 16 вершков По...
Математика
Длина участка,имеющего форму прямоугольника,70 м,его ширина30 м.Сколько шагов надо сделать, чтобы обойти вокруг всего участка, есдва шага составляю...
Математика
Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?
Русский язык