помогите придумать... Например, водитель чкстенько садился за руль в нетрезвом состоянии(проступок). И однажды сбил человека(преступление) а)Часто перебегал улицу на красный цвет. Но однажды....б)Любил досаждать людям телефон...

География

помогите придумать... Например, водитель чкстенько садился за руль в нетрезвом состоянии(проступок). И однажды сбил человека(преступление) а)Часто перебегал улицу на красный цвет. Но однажды....б)Любил досаждать людям телефонными звонками и молчать в трубку или говорить гадости. Но однажды... в)Любил "пошутить" над малышами: толкал, бил, ставил подножки, а заодно вымогал деньги. Но однажды... г)Любил рисовать на чужих автомобилях. Но однажды... д)Нарушал правила эксплуатации технических приборов, находившихся в лаборатории. Но однажды... е)Был футбольным фанатом, дебоширил на стадионах, участвовал в потасовках. Но однажды..

Автор: Гость