Помогите придумать предложения не большие что бы были правильные окончания. Со словом АДАМДАР. Біз, біздың, бізге, бізді, бізде

Қазақ тiлi

Помогите придумать предложения не большие что бы были правильные окончания. Со словом АДАМДАР. Біз, біздың, бізге, бізді, бізде

Автор: Гость