Помогите придумать предложения не большие что бы были правильные окончания. Со словом АДАМДАР. Біз, біздың, бізге, бізді, бізде
Қазақ тiлi
Помогите придумать предложения не большие что бы были правильные окончания. Со словом АДАМДАР. Біз, біздың, бізге, бізді, бізде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сені көптеген адамдар таниды екен. Біз тауға шығамыз. Біздің сынып ертең мектепке кезекші. Бізге жаңадан мұғалім келді. Бізді бұл сұрақ көптен мазалап жүр. Бізде жарысқа қатысатын болдық.
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