Помогите придумать текс со словами подветренная,сереебренная,традиционный,пустынный
Русский язык
Помогите придумать текс со словами подветренная,сереебренная,традиционный,пустынный
Ответ(ы):
Гость:
Шла бабушка подветренная,серебренная, в руках у неё был перстень традиционный,а на улице был ветер пустынный.
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