Помогите придумать текс со словами подветренная,сереебренная,традиционный,пустынный

Русский язык
Помогите придумать текс со словами подветренная,сереебренная,традиционный,пустынный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шла бабушка подветренная,серебренная, в руках у неё был перстень традиционный,а на улице был ветер пустынный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите неравенства....
Ответить
Другие предметы
Какие сходства между ужем и гадюкой
Ответить
Информатика
9. Саша, Маша, Андрей, Витя, Боря и Гриша живут в многоэтажном доме. Витя живет выше Гриши. Андрей – ниже Саши. Боря выше Вити, но ниже Маши. Саша ...
Ответить
Другие предметы
Was ergibt Drei Plus Sechs? (Ergebnis als Zahl)
Ответить
Қазақ тiлi
Краткий рассказ на казахском языке мой любимый вид спорта
Ответить