Помогите придумать 6 предложении со словами семя зерно колос росток мука тесто хлеб?

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Помогите придумать 6 предложении со словами семя зерно колос росток мука тесто хлеб?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Агроном произвел посадку семяни овса.Прошёл дождь и вышел первый росток.Скоро вырастет колос.Комбайном соберут зерно.На комбинате из него сделают муку.Пекарь замесит тесто и истечет хлеб.
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