помогите придумать какую нибудь историю ,или сказку про растения:ИВАН-ЧАЙ,ЛИСОХВОСТ,ТЫСЯЧЕЛИСТНИК,КУРИНАЯ СЛЕПОТА,АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ,СОН-ТРАВА,ЗВЕРОБОЙ,КУ КУШКИНЫ СЛЁЗЫ"

На белом свете жил Иван-чай, он был одинок. Каждый день мимо него пролетела одна и также бабочка. Однажды эта бабочка приземлилась на ивана-чая, она почувствовала воду, но это были слёзы ивана-чая.Она спросила: -Почему ,ты, плачешь? -Я плачу из за того что я одинок. После этого бабочка стала прилетать к ивану-чаю каждый день.Цветок был рад ей всегда. Однажды пришёл мальчик и захотел сорвать его.Иван-чай говорит: -Не трогай меня, видешь бабочка летает?Ты поймай её! Мальчик ушёл за сучком. Вскоре он пришёл и начал ловить эту бабочку, бабочка улитела, а вот цветок был раздавлен.Бабочка полетела к ивану-чаю и заплакала. -Лучше бы он поймал меня.. (Суть в том что нужно правильно выберать друзей, а и иначе он совсем может пользоваться тобой или станет не другом)