Помогите придумайте рассказ из 20-30 слов про времена года
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Помогите придумайте рассказ из 20-30 слов про времена года
Ответ(ы):
Гость:
Времена года сменяют друг друга, степенно следуя одно за другим. Весну все ждут с нетерпением, но она все равно приходит неожиданно. Сначала укороченные зимой дни становятся длинней. Они растут и все живое растет вместе с ними. Лето - особая пора. В эту пору все рождается, цветет, плодоносит. Осенью очень красиво и немного печально. Она дарит нам последнее тепло и яркие краски перед суровой зимой. Зима прекрасна особой красотой. С ее приходом природа замирает, набираясь сил для нового года, новой весны.
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