Помогите примерно составить... капец,фотку не грузит Короче: Мы оплачиваем доста??ку воды в наши дома и кв,ее очистку.Спроси у взр.и запиши сколько воды потребила твоя семья за каждый из послед.трех месяцев месяц: кол-во воды: ...

Окружающий мир

Помогите примерно составить... капец,фотку не грузит Короче: Мы оплачиваем доста??ку воды в наши дома и кв,ее очистку.Спроси у взр.и запиши сколько воды потребила твоя семья за каждый из послед.трех месяцев месяц: кол-во воды: кол-во членов семьи:4 кол-во воды на одного члена: кол-во воды на одного чел в день: Раздели общее кол-во воды на членов семьи.узнай сколько воды расходиет один чел в месяц Раздели кол-во воды расходуемой одним членом за мес,на кол-во дней,узнай сколько воды потребляет один чел в день

Автор: Гость