Помогите привести примеры дисфункции государства из истории,пожалуйста )

Помогите привести примеры дисфункции государства из истории,пожалуйста )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смута (конец 16 - начало 17 века)
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