Помогите привести примеры перехода от хаоса к порядку! Заранее спасибо.

1) От хаоса к порядку: - на водеме водоплавающие птицы перемещаются хаотично, во время сбора и отлета стаи в более теплые места на зимовку происходит переход к порядку - птицы в стаях летят в строго определенном порядке, вожак строго впереди, за ним все остальные перелетные птицы; - рыбы в течении всего года перемещаются хаотично, во время нереста (например, семги) рыба собираются вместе и перемещается в одном направлении - вверх по течению реки 2) От порядка к хаосу происходит переход во время землетрясения (нарушение жизни растений животных, почв, рельефа и тд), штормов, цунами, ураганов и тд 3) Информационные сигналы: человеческая речь - звуковые сигналы, видео - информационные сигналы для органов зрения - результат обрабатывается в головном мозге 4) Генетическая информация нужна для передачи новым поколениям опыта приспособления живых организмов к окружающей среде, например, цвет кожи для жителей разных климатических поясов.