Помогите Прочетайте. Обясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ..,клещ..,доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодежь.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.. .
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Помогите Прочетайте. Обясните, в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ.., вещ.., помощ..,клещ..,доч.., силач.., ноч.., москвич.., сторож.., рож.., чертёж.., молодежь.., шалаш.., мыш.., брош.., малыш.., дич.., кирпич.. .
Ответ(ы):
Гость:
Мягкий знак пишется в женском роде в 3 склонении. Вещь, помощь, клещ, дочь, силач, чертеж, молодежь, шалаш, мышь, брошь, малыш, дичь, кирпич.
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