Помогите Прочитай ответы на вопросы .Придумай и запиши эти вопросы . 1 .Сегодня на уроке мы узнали о предлогах О чём ? 2 .Ветеран рассказал на о войне ? 3. Мы вспоминали о товарищах ? 4 . Наша учительница рассказыва...

Русский язык

Помогите Прочитай ответы на вопросы .Придумай и запиши эти вопросы . 1 .Сегодня на уроке мы узнали о предлогах О чём ? 2 .Ветеран рассказал на о войне ? 3. Мы вспоминали о товарищах ? 4 . Наша учительница рассказывала о космонавте ?

Автор: Гость