Помогите Прочитай ответы на вопросы .Придумай и запиши эти вопросы . 1 .Сегодня на уроке мы узнали о предлогах О чём ? 2 .Ветеран рассказал на о войне ? 3. Мы вспоминали о товарищах ? 4 . Наша учительница рассказыва...
Русский язык
Помогите Прочитай ответы на вопросы .Придумай и запиши эти вопросы . 1 .Сегодня на уроке мы узнали о предлогах О чём ? 2 .Ветеран рассказал на о войне ? 3. Мы вспоминали о товарищах ? 4 . Наша учительница рассказывала о космонавте ?
Ответ(ы):
Гость:
1.Что мы сегодня узнали на уроке? 2.О чем рассказал нам ветеран? 3.О ком (о чем) мы вспоминали? 4.О чем рассказывала наша учительница
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