Помогите...!!!Прочитай. Слыхали вы историю старого уличного фонаря? Так вот, был та??ой старый уличный фонарь;много-много лет прослужил он честно и, наконец, должен был получить отставку. Последний вечер торчал фонарь на своем...
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Помогите...!!!Прочитай. Слыхали вы историю старого уличного фонаря? Так вот, был та??ой старый уличный фонарь;много-много лет прослужил он честно и, наконец, должен был получить отставку. Последний вечер торчал фонарь на своем столбе и чувствовал, что в последний раз освещает улицу. (Г.Х.Андерсен) Подумай, что произошло в этот вечер...Запиши. Может быть, тебе помогут такие слова: поздно, сердце, грустно, радостно, неизвестно, окрестность, счастливый
Ответ(ы):
Гость:
Он грустно оглядывал окрестности и понимал, что впереди его ждет неизвестность. В его памяти всплывали радостные события, проходившие во времена его молодости: карнавальные шествия, парады и прочие увеселительные мероприятия. Сердце фонаря сжималось от тоски и понимания, что его срок службы истек. Но он был счастлив от того, что долгое время он приносил пользу окружающим.
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