Помогите...!!!Прочитай. Слыхали вы историю старого уличного фонаря? Так вот, был та??ой старый уличный фонарь;много-много лет прослужил он честно и, наконец, должен был получить отставку. Последний вечер торчал фонарь на своем...

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Помогите...!!!Прочитай. Слыхали вы историю старого уличного фонаря? Так вот, был та??ой старый уличный фонарь;много-много лет прослужил он честно и, наконец, должен был получить отставку. Последний вечер торчал фонарь на своем столбе и чувствовал, что в последний раз освещает улицу. (Г.Х.Андерсен) Подумай, что произошло в этот вечер...Запиши. Может быть, тебе помогут такие слова: поздно, сердце, грустно, радостно, неизвестно, окрестность, счастливый

Автор: Гость