Помогите. Прочитайте . Соедините линиями синонимы а потом антонимы .составьте и запишите предложение с каждым словом любой пары синонимов и антонимов

Русский язык

Помогите. Прочитайте . Соедините линиями синонимы а потом антонимы .составьте и запишите предложение с каждым словом любой пары синонимов и антонимов

Автор: Гость