Помогите. Прочитайте . Соедините линиями синонимы а потом антонимы .составьте и запишите предложение с каждым словом любой пары синонимов и антонимов
Русский язык
Помогите. Прочитайте . Соедините линиями синонимы а потом антонимы .составьте и запишите предложение с каждым словом любой пары синонимов и антонимов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообразительный-смекалистый грустный- печальный скорый-быстрый ароматный-душистый апельсиновый-оранжевый маленький-крошечный грустный- радостный радостный- печальный маленький- большой узкий-широкий медленный-быстрый крошечный-большой
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