ПОМОГИТЕ! Прочитайте стих-е "Цицерон" (Тютчева). Какой предстаёт Тютчевская эпоха? Может ли это стих-е 1830 г. выражать и нашу эпоху? Если да, то каким образом?

Литература
ПОМОГИТЕ! Прочитайте стих-е "Цицерон" (Тютчева). Какой предстаёт Тютчевская эпоха? Может ли это стих-е 1830 г. выражать и нашу эпоху? Если да, то каким образом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении, принадлежащем к философской лирике, нашли отражение размышления поэта о судьбе европейской культуры, о месте и роли личности в эпоху исторических потрясений.  Основная тема«Цицерона» - миссия личности в переломные моменты истории. Особенностью стихотворения является его жанровая многоплановость: в нем соединены воедино элегические мотивы, одические черты и восходящие к XVIII веку традиции нравоучительного аполога (своеобразного диалога с «мудрецом» прошлого).
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