ПОМОГИТЕ! Прочитайте стих-е "Цицерон" (Тютчева). Какой предстаёт Тютчевская эпоха? Может ли это стих-е 1830 г. выражать и нашу эпоху? Если да, то каким образом?
Литература
ПОМОГИТЕ! Прочитайте стих-е "Цицерон" (Тютчева). Какой предстаёт Тютчевская эпоха? Может ли это стих-е 1830 г. выражать и нашу эпоху? Если да, то каким образом?
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении, принадлежащем к философской лирике, нашли отражение размышления поэта о судьбе европейской культуры, о месте и роли личности в эпоху исторических потрясений. Основная тема«Цицерона» - миссия личности в переломные моменты истории. Особенностью стихотворения является его жанровая многоплановость: в нем соединены воедино элегические мотивы, одические черты и восходящие к XVIII веку традиции нравоучительного аполога (своеобразного диалога с «мудрецом» прошлого).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
50 б. 10 кл. Помогите, пожалуйста!1. Выберите правильный вариант ответа. 1) Living in a foreign country can be very difficult. In contrast/ Furth...
Алгебра