Помогите продолжить стих мой, пожалуйста Твой чистый разум,детская наивность,ве??а в чудеса меня цепляют,однако я, изношенный судьбою думать склонен......
Литература
Помогите продолжить стих мой, пожалуйста Твой чистый разум,детская наивность,ве??а в чудеса меня цепляют,однако я, изношенный судьбою думать склонен......
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