Помогите продолжить стих мой, пожалуйста Твой чистый разум,детская наивность,ве??а в чудеса меня цепляют,однако я, изношенный судьбою думать склонен......

Литература

Помогите продолжить стих мой, пожалуйста Твой чистый разум,детская наивность,ве??а в чудеса меня цепляют,однако я, изношенный судьбою думать склонен......

Автор: Гость