Помогите проклассифицировать растения земляника садовая,василек синий,мятлик обыкновенный.Ну по таким пунктам Вид,род,семейство,порядок,класс,отдел,царство.Помогите,заранее спасибо!
Биология
Помогите проклассифицировать растения земляника садовая,василек синий,мятлик обыкновенный.Ну по таким пунктам Вид,род,семейство,порядок,класс,отдел,царство.Помогите,заранее спасибо!
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