Помогите прошу!!! " почитайте и озаглавьте текст. Напишите , что помогло и продолжает помогать людям предавать опыт " Люди научили говорить, потому что они остро нуждались в о бщении. Им был просто необходим хороший с...

Помогите прошу!!! " почитайте и озаглавьте текст. Напишите , что помогло и продолжает помогать людям предавать опыт " Люди научили говорить, потому что они остро нуждались в о бщении. Им был просто необходим хороший способ хранить знания и передавать им друг другу. Прошло немало времени, пока люди научились передавать словами , как надёжнее всего добывать еду, охотиться на диких животных , договариваться о совместных делах и т. Д при помощи слов они могли вместе вспоминать о прошлом и строить планы на будущее. Слова помогали людям объединяться, обмениваться разными сведениями !!! Прошу помогите ради бога!