Помогите прошу) 1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прям??е AB и CD быть: а)параллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен ...
Геометрия
Помогите прошу) 1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прям??е AB и CD быть: а)параллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен 105 градусов. 3-Разность двух односторонних углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 50 градусов.Найдите эти углы. Помогите пожалуйста ,я была в больнице,и пропустила( Прошу спасите!
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